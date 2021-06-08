Москва, , 12:15 — REGNUM В 2020 году, перезапуская собственную экономику, Китай способствовал и оживлению мировой. Об этом 8 июня заявил директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов на пресс-конференции «Постковидная экономика России. Время двигаться вперед».

«Российская экономика будет объективно тянуть за собой страны Евразийского экономического союза. Другое дело, что мы сами находимся под большим внешним влиянием. Это касается в первую очередь китайской экономики, потому что китайская экономика уже дважды перезапускала рост мировых экономических процессов, — сказал Колташов. — Первый раз это произошло в начале 2016 года, когда выяснилось, что США впервые с XIX века потеряли позицию глобального локомотива. В начале 2016 года Китай, увеличивая импорт, начинает активизировать экономические процессы в мире и таким образом вытягивать показатели. В том числе и ценовые, на которые мы равняемся. Это цены на нефть, на продовольствие, на металлы, на огромное количество экспортируемых из РФ товаров».

Как полагает Колташов, ситуация 2020 года во многом была похожей.

«Точно так все и происходило. Американцы еще находились в очень странном состоянии, а Китай позитивно воздействовал на рынки, перезапуская свою экономику», — добавил Колташов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колташов оценил перспективы экономического роста РФ.