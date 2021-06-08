Пекин, , 12:14 — REGNUM Денонсация Россией Договора по открытому небу — это вынужденная мера. Об этом на брифинге 8 июня заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что первостепенная причина выхода России из ДОН — односторонний выход США из договора.

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«Это серьёзным образом подорвало взаимодоверие и транспарентность между странами в военной сфере», — добавил дипломат.

Он указал на то, что Москва всеми силами пыталась спасти ДОН, однако «не добилась позитивной реакции США и других участников договора».

«Мы призываем американскую сторону учитывать озабоченность международного сообщества, защищать глобальную стратегическую стабильность и региональный мир и безопасность», — добавил Вэньбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала это соглашение в мае 2001 года.

В ноябре 2020 года США прекратили свои обязательства в рамках договора, после чего некоторые страны попытались переложить на Россию ответственность за несоблюдение пунктов соглашения. 7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не только нарушали международный ДОН, но и подстрекали к этому другие страны. Так, в 2015 году США не предоставили достаточное количество промежуточных посадок для российских самолетов Ан-30Б, что сделало невозможными наблюдательные полёты над американской территорией. Они же мешали России наблюдать за Алеутскими островами, Аляской и Гавайями, затягивали выдачу виз представителям РФ.

По её словам, претензии есть к Великобритании и Франции, а также Польше, Турции и Грузии.