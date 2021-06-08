Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержана женщина, «исцелившая» жителей на 850 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

В правоохранительные органы обратились две ростовчанки, заявившие о хищении денег и драгоценностей. Накануне пропажи к ним на улице подходила лжецелительница, обещавшая снять порчу. Потерпевшие мошеннице поверили.

42-летняя ростовчанка после получения денег и украшений скрывалась и тратила украденное на собственные нужды. Сумма ущерба составила примерно 850 тыс. рублей.

Возбуждено дело о мошенничестве. Лжецелительница находится под арестом.