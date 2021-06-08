Кызыл, , 12:12 — REGNUM В столице Тувы Кызыле десятки человек заняты в работах по укреплению дамбы на территории левобережных дач. Ситуация пока сложная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

По данным портал TMGnews, уровень воды в реке Енисей в черте города поднялся на 40 см, в результате чего подтоплено 33 дачных участка. Как отмечается, вода прибыла очень быстро.

«На территории левобережных дачных обществ под руководством руководителя Службы ГО и ЧС Республики А. Сарыглара работают 11 спасателей, привлекли 3 единиц техники, 3 плав. средства», — добавили в республиканской службе.

Между тем, прогнозы синоптиков неутешительные — в ближайшие сутки по республике ожидаются грозы, а также усиление западного ветра до 15−17 метров в секунду.

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