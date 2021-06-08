Звениговский район, Марий Эл, , 12:10 — REGNUM В Марий Эл закончено расследование уголовного дела в отношении 34-летней бывшего заместителя главы Звениговской городской администрации по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, администрация района в рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на 2019−2025 г.г.» заключила договор на приобретение жилья для расселения граждан.

С февраля по сентябрь 2020 года обвиняемая незаконно требовала от 11 участников муниципальной программы, которые жили в аварийных домах по договору социального найма, внести средства на счет Звениговоской городской администрации под видом добровольных пожертвований за переселение. Общая сумма ущерба составила 652,5 тыс. рублей.

По уголовному делу допрошены свидетели и потерпевшие, на автомобиль и земельный участок экс-чиновницы наложен обеспечительный арест. Материалы уголовного дела составили восемь томов.

С утвержденным обвинительным заключением дело направляется в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации II этапа республиканской адресной программы Марий Эл «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», рассчитанной на 2019 — 2023 годы, новое жилье получили до начала мая текущего года 195 жителей Марий Эл. Кроме того, заключены контракты на покупку 179 квартир и 72 соглашения с собственниками жилых помещений о предоставлении выкупной стоимости на расселяемое жилье общей площадью 8,464 тыс. кв метров, что составляет 96,2% от плана программы.

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