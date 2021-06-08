Уфа, , 12:13 — REGNUM В Управление Россельхознадзора по Башкирии с начала года поступило 31 обращение о гибели пчел. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба этого ведомства.

Сообщается, что 60 хозяйств Башкирии сообщили о гибели пчел. При этом погибли 23 пчелосемьи, частично пострадали 1990 пчелосемей.

По предварительной информации, пчелы погибли из-за обработки лесов от непарного шелкопряда (инсектициды Лепидоцид 3 класса и Клонрин 1 класса опасности для пчел).

Ранее сообщалось о том, что с 12 мая текущего года в Хайбуллинском, Зилаирском, Зианчуринском, Кугарчинском и Баймакском районах Башкирии был введен режим ЧС из-за размножения непарного шелкопряда.