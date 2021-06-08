Москва, , 12:07 — REGNUM НАТО не оставляет шанса на вступление для Украины. Об этом 8 июня заявил депутат Верховной рады Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на телеканале «Россия 24».

«Четвёртое так называемое расширение в 1999 году — сразу через восемь лет после развала Варшавского договора. Венгрия, Польша и Чехия, если я не ошибаюсь, сразу стали членами НАТО фактически без всяких условий. В 2004 году ещё 10 стран, включая Румынию, Словакию и Прибалтийские страны — они все стали членами НАТО, потому что НАТО по определённым причинам это было интересно», — заявил Шуфрич.По его словам, Киев в вопросах коллективной безопасности должен искать «свой украинский путь».

«Нельзя быть похожим на того ослика, который идёт за морковкой. Тут даже морковки нет. Есть ослик, нет морковки. А украинцы платят за это очень большую цену. Мне кажется, сегодняшняя власть запуталась в своём желании обещать людям вступить в НАТО, и сами уже не могут выйти из этой колеи», — отметил он.

6 июня в интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «немедленно» решить вопрос о вступлении страны в НАТО. По его словам, это связано с тем, что в настоящее время Украина находится «в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь».