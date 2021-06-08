Ставрополь, , 12:06 — REGNUM На Ставрополье вынесли приговор двум мошенникам, вымогавшим деньги у граждан, прикрываясь корочками сотрудников ФСБ. Одному из злоумышленников досталось два года и три месяца колонии, второго отпустили на свободу, ограничившись трехлетним условным сроком наказания, сообщили в Промышленном районном суде Ставрополя.

Из подробностей дела известно, что аферисты предложили устроить на работу в органы жителя Ставрополя. В обмен на трудоустройство в ФСБ они попросили у того 440 тыс. рублей. Денежные средства должны были быть оставлены в ячейке для хранения вещей в одном из супермаркетов. Однако, заподозрив неладное, их клиент сообщил о платном трудоустройстве в правоохранительные органы. При попытке забрать «передачку» мошенников задержали.

Как выяснилось, на счету у подозреваемых было еще одно дело — они пообещали освободить за взятку из мест лишения свободы родственника одной их ставропольчанок. Сумма благодарности составила 81 тыс. рублей.

Как установлено в суде, хитроумные мошенники купили поддельные удостоверения сотрудников ФСБ через интернет. С его помощью они и угодили на скамью подсудимых.