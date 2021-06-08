Москва, , 12:06 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о поиске пропавших по геолокации, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Правоохранительные органы смогут получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска без судебного решения — сразу при поступлении заявления об исчезновении человека.

При получении сообщения о без вести пропавшем ребенке либо лице, признанном недееспособным или ограниченно дееспособным, получение соответствующей информации осуществляется при наличии письменного согласия законного представителя такого без вести пропавшего лица. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

Законопроект, авторами которого выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, был внесен на рассмотрение нижней палаты в сентябре 2018 года, в 2019 году инициатива принята в первом чтении.

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