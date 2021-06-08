Ташкент, , 12:05 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «Об установлении Дня работников культуры и искусства», сообщили 8 июня в пресс-службе министерства культуры.

День культуры и искусства в республике будет отмечаться 15 апреля. Во многих странах этот день отмечается как Международный день культуры. В этот день отличившиеся жители Узбекистана будут награждаться специальным нагрудным знаком.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая законодательная палата Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрила законопроект об учреждении Дня работников культуры. В Сенате документ приняли 29 мая.