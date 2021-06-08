Киев, , 12:08 — REGNUM Украине следует открыть уголовное дело в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 8 июня в своём телеграм-канале.

По его словам, из СМИ стало известно о представителях правоохранительных органов ЛНР, которые выехали в Минск для допроса арестованного оппозиционера Романа Протасевича.

«Если «безумный диктатор» Лукашенко допустит «террористов» к Протасевичу, или, ещё хуже, позволит экстрадировать на «оккупированные» территории, это де-факто будет означать признание «террористов», — заявил Гончаренко.

Парламентарий призвал открыть уголовное дело в отношении Лукашенко в связи с «сотрудничеством с террористами», прервать любые дипломатические отношения, кроме касающихся вопросов политзаключённых и беженцев, а также готовиться к введению полной блокады торгово-экономических отношений между Украиной и Белоруссией.

Напомним, ранее учёный совет Киевского национального университета имени Шевченко в ходе тайного голосования лишил Александра Лукашенко звания почётного доктора.