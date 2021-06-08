Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Объем вина экспортированного из Грузии с января по май 2021 года составил 36,4 млн бутылок, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Национального агентства вина Грузии.

Сообщается, что выручка от поставленного за рубеж вина за пять месяцев составила $82,4 млн. Это на 8% больше, чем в прошлом году за тот же период.

Традиционно больше всего вина было отправлено на российский рынок — 22,4 млн бутылок. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Также вино отправляли на Украину (4,2 млн бутылок), в Польшу (2,3 млн бутылок) и Казахстан (1,4 млн бутылок).

Всего вино из Грузии поставляли в отчётном периоде в 55 стран. Общий доход от экспорта алкоголя составил $130 млн.

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