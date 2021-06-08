Пекин, , 12:04 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан совершил рабочий визит в Китай, сообщает Antara.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании для установления механизма сотрудничества на высоком уровне.

«Я верю, что мы можем продолжать укреплять взаимовыгодные отношения, чтобы улучшить благосостояние людей обеих стран», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

Было проведено несколько тематических встреч с представителями китайского правительства и частного сектора для обсуждения нескольких программ и проектов сотрудничества.

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