Москва, , 12:04 — REGNUM В сети появилось видео внезапной проверки министром обороны России Сергеем Шойгу одного из военкоматов в Москве.

На кадрах, опубликованных в YouTube, министр идёт по коридорам учреждения. Зайдя в один из кабинетов, Шойгу начал отчитывает работников за отсутствие необходимого оборудования. По его словам, он приезжает туда третий раз.

«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… вы что как партизаны-то письма закладываете?» — спросил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что в ряды Вооруженных сил РФ во время весеннего призыва придет свыше 120 тыс. новобранцев.

Также Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию от COVID-19 для сотрудников военкоматов, которые принимают участие в призывных мероприятиях.