8 июня в России отмечают День социального работника. Профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения установил своим указом президент Владимир Путин осенью 2000 года. Как заявили в пресс-службе Кремля, сегодня, 8 июня, глава государства в режиме видеоконференции проведет встречу с представителями социальных организаций. Ожидается, что участниками встречи станут соцработники государственных и некоммерческих организаций, оказывающие помощь инвалидам и людям старшего возраста, сотрудники медцентров, а также волонтёры. Кроме того, в День социального работника премьер-министр Михаил Мишустин в Подмосковье встретится с работниками социальных организаций. Подробности в трансляции ИА REGNUM.

Помощь. (сс) sabinevanerp

12:16 08.06.2021 Поздравление с праздником от уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова: «Уважаемые коллеги, все, кто по долгу службы и зову сердца связан с социальной сферой! За 30 лет работы в Пермском крае социальная служба многократно доказала свою важность и нужность, показывая реальные и ощутимые результаты своей деятельности. Вместе с тем каждый новый период выдвигает свои проблемы, нуждающиеся в решении. Работники службы успешно осваивают новые технологии, новые формы труда, привлекая к решению социальных задач компьютерные информационные системы, изыскивают возможности помочь молодым семьям улучшить жилищные условия, занимаются решением самых разных и очень важных проблем любого человека. Своим трудом вы заслужили много тёплых слов. Благодаря вам в этом мире становится меньше одиночества, боли и непонимания. Благодарю вас за профессионализм и сердечное отношение к делу, за особое отношение к людям, нуждающимся в заботе государства! Желаю вам крепкого здоровья, терпения и успехов!»

12:20 08.06.2021 Поздравление председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина с Днем социального работника: «Поздравляю всех социальных работников нашей страны с профессиональным праздником. Социальные работники окружают заботой и вниманием тех, кто нуждается в помощи. Решают проблемы, с которыми многие сами не могут справиться. Поддерживают людей в трудное для них время. Важный, благородный труд, требующий много душевных сил, чуткости, умения сострадать. Спасибо социальным работникам за доброту и ответственное отношение к своему делу. Желаю здоровья, благополучия и всего наилучшего».

12:35 08.06.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

12:40 08.06.2021 Поздравление министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской: «Уважаемые работники и ветераны социальной защиты, дорогие коллеги! От всей души поздравляю Вас с Днем социального работника! Этот праздник — дань уважения и достойное признание труда и милосердия всех тех, кто избрал нелегкую, но благородную профессию, основное предназначение которой — служить человеку. Сфера социальной защиты — одна из самых требовательных к работающим в ней людям. Это служение, направленное на помощь страждущим. Отдавая часть своего и сердца и души, Вы не только помогаете каждому конкретному человеку, но и улучшаете наше общество в целом, делая его добрее и сострадательней. В разгар пандемии вы самоотверженно несли 14-дневную вахту в социальных учреждениях, доставляли помощь в дома нашим старикам и инвалидам, обеспечивали получение гражданами всех мер социальной поддержки. Уважаемые коллеги! Ваша высокая ответственность и профессионализм, способность эффективно решать самые сложные задачи вызывают заслуженное чувство гордости за работников социальной защиты республики. Уверена, что благодаря вашему самоотверженному труду авторитет социальной службы в нашей республике будет расти и впредь. Искренне благодарю вас за благородный труд, за чуткость и внимание к судьбам людей, нуждающихся в поддержке, доброту и оптимизм, которые вы вселяете в сердца и души людей. От всей души желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким, дальнейших успехов в нелегком труде!»

12:42 08.06.2021 Немного истории. Именно 8 июня 1701 года Пётр I издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых», положивший начало созданию государственной системы социальной защиты.

12:52 08.06.2021 Социальный работник. mos.ru

12:56 08.06.2021 Поздравление председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина: «Уважаемые работники и ветераны социальной сферы! От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас с Днем социального работника! 8 июня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники — люди, которые видят свое призвание в помощи пожилым, инвалидам, ветеранам, детям и семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Это одна из самых нужных и благородных профессий. В системе социальной защиты Нижегородской области трудятся ответственные люди, которые полностью отдаются работе как профессионально, так и морально. Вы сочетаете в себе мудрость, доброту, милосердие, умение сопереживать, обладаете уникальной способностью найти подход к каждому человеку, внимательно выслушать, поговорить, решить насущные проблемы, поделиться своим теплом и подарить улыбку. Выражаю слова глубокой признательности за ваш самоотверженный труд, внимательное отношение к чужим судьбам и доброе сердце. Желаю крепкого здоровья, жизненных сил и благополучия!»

13:02 08.06.2021 В Алтайском крае работают около девяти тысяч социальных работников. А получателями социальных выплат является почти каждый третий житель региона. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба краевого правительства. Также отмечается, что в 2020 году объем выделенных региону средств составил более 29 миллиардов рублей. Большая часть этого финансирования направлена на выплаты семьям с детьми. На торжественном мероприятии, посвященном 30-летию социальной работе в России и Дню социального работника, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил тружеников и ветеранов отрасли с праздником. Читайте подробнее: В Алтайском крае наградили лучших социальных работников

13:05 08.06.2021 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко поздравили сотрудников и ветеранов социальной сферы региона с профессиональным праздником. В их обращении, в частности, сказано: «Уважаемые работники социальной сферы, дорогие ветераны! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Каждый социальный работник выполняет в обществе особую миссию: забота о других является главным делом жизни каждого из вас. В учреждениях социальной сферы в нашем регионе трудится почти 9 тысяч специалистов. Они помогают людям старшего поколения, ветеранам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, одиноким пенсионерам и тем, кто находится в непростой жизненной ситуации».

13:10 08.06.2021 В министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края 8 июня, в день социального работника, прошел праздничный концерт. На мероприятии присутствовали вице-премьер правительства региона Инна Щеглова, депутат регионального Законодательного собрания Алексей Саклаков и министр ведомства Евгений Казаченко. Они вручили заслуженные награды лучшим сотрудникам социальной сферы. Среди награждаемых — педагог-психолог Ольга Лапердина. Она оказывает помощь не только обратившимся за реабилитацией забайкальцам, но и своим коллегам. «У меня два направления работы. Первое — со взрослыми реабилитантами. Потому что реабилитация нужна не только телу, но и душе. Это ведь важно, снова хотеть жить, свершать, идти к своим мечтам и целям. Вторая часть моей работы — это работа с коллективом. Потому что работа сотрудника социальной сферы требует особенно много душевных сил, милосердия, жизненной энергии. Часто так бывает, что сотрудники отдают людям всего себя, и им тоже нужна помощь. Хочется поблагодарить своих коллег за вовлеченность, профессионализм, самоотдачу. С праздником!» — говорит Ольга Лапердина.

13:14 08.06.2021 Поздравление председателя Саратовской областной думы Александра Романова: «Уважаемые сотрудники социальных служб Саратовской области! Сердечно поздравляю вас с Днем социального работника! Это поистине всенародный праздник, поскольку поддержка, которую вы оказываете, охватывает людей практически всех возрастов и занятий. Вы всегда готовы проконсультировать, разъяснить, поддержать, содействовать решению самых разных вопросов, с которыми к вам обращаются граждане. Помощь населению всегда оказывается вами оперативно и в полном объеме. Это стало возможным благодаря вашему профессионализму, высокой самоотдаче и ответственности. Но на этой работе мало быть только компетентным, нужно обладать чутким сердцем и добротой, быть настоящим подвижником. В 2021 году страна отмечает 30-летие со дня создания служб социальной защиты и занятости населения. От души поздравляю всех, кто отдает свое сердце, силы и опыт благородному служению людям. Пусть ваши семьи будут счастливы, близкие здоровы, любви, здоровья и долголетия всем вам!»

13:16 08.06.2021 Социальный работник с пенсионером. mos.ru

13:22 08.06.2021 Поздравление главы города Челябинска Натальи Котовой: «Уважаемые сотрудники социальной защиты населения Челябинска! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Социальный работник — это не просто профессия, это призвание, которое требует высоких нравственных качеств, самоотдачи, душевной чуткости и ответственности. Я уверена, что в вашей службе нет случайных людей. Ведь ваша деятельность направлена на помощь людям, которые особенно нуждаются в поддержке — пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, малообеспеченные семьи. Благодарю вас за вашу чуткость, душевную щедрость, стремление помочь и самоотверженность в вашем нелегком труде. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости. Благополучия и реализации всех намеченных планов!»

13:31 08.06.2021 С профессиональным праздником работников сферы социальной защиты населения Омской области поздравили губернатор Александр Бурков и председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский. «Помогать ближнему — незыблемая истина, которой вы следуете по долгу службы и зову сердца. Ухаживая за пожилыми и инвалидами, помогая семьям, оказавшимся в трудной ситуации, вы ежедневно сталкиваетесь с людской бедой. Система социальной службы держится на крепком фундаменте вашей человечности. Как бы трудно и тяжело вам ни было, вы всегда открыты душой, терпеливы и отзывчивы. Спасибо, что выбрали эту профессию и относитесь к своим обязанностям с большой ответственностью, искренностью и добротой. Желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть на душе у вас всегда будет светло от того, что ваш труд приносит пользу другим!» — говорится в поздравлении первых лиц региона.

13:33 08.06.2021 Труд социального работника требует не только профессиональных опыта и знаний, но и больших душевных сил, а также сострадания, мудрости и терпения. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём поздравлении по случаю Дня соцработника. Читайте подробнее: Труд соцработника требует мудрости и сострадания — свердловский губернатор

13:41 08.06.2021 В Свердловской области удалось сформировать эффективную систему социальной поддержки. Об этом заявил в своём поздравлении с Днём соцработника губернатор Евгений Куйвашев. В регионе работает 140 государственных учреждений социального обслуживания. Особое внимание уделяется системной поддержке жителей старшего поколения и семей с детьми. Подробности в материале: На Среднем Урале сформирована эффективная система социальной поддержки

14:02 08.06.2021 В социальной сфере Ленинградской области трудятся более 7 тысяч сотрудников, сообщает официальный сайт правительства Ленинградской области. Социальные работники помогают пожилым людям и инвалидам, ветеранам труда и труженикам тыла, малообеспеченным семьям с детьми, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Ежегодно социальную поддержку в различных формах получает каждый третий житель региона. «Отличительная черта сферы социальной защиты настоящего времени — это высокий темп работы. Сегодня мы работаем без пауз, без остановок», — прокомментировала председатель комитета по социальной защите населения региона Анастасия Толмачева. В Ленинградской области полностью реализован закрепленный в 2020 году в Конституции России принцип адресности социальной поддержки. Значительно расширена линейка мер — на сегодня в регионе оказывается 119 мер социальной поддержки, из них 102 — это региональные меры. Среди областных мер поддержки 29 — для семей с детьми, 24 — для людей с инвалидностью и лиц, страдающих заболеваниями, 31 — для ветеранов федерального и регионального значения, тружеников тыла, жертв политических репрессий и пенсионеров. В 2021 году на предоставление мер соцподдержки отдельных категорий граждан направлено более 15,5 млрд рублей, на социальное обслуживание граждан — более 4,7 млрд рублей, а на укрепление материально-технической базы отрасли — более 220 млн рублей. В среднем в 2021 году на одного получателя мер социальной поддержки приходится 38,7 тыс. рублей. За последние пять лет финансирование мер социальной поддержки увеличилось почти на 70%.

14:03 08.06.2021 Праздник для социальных работников Ленинградской области пройдет 10 июня во Дворце искусств Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко торжественно поздравит работников социальной сферы с профессиональным праздником. Также в Ленинградской области ко Дню соцработника запущена акция #продобро47. В течение недели в социальных сетях публикуются поздравления, рисунки детей, видеоролики и просто приятные пожелания для социальных работников.

14:12 08.06.2021 Началась встреча президента РФ Владимира Путина с представителями социальных организаций в формате видеосвязи.

14:13 08.06.2021 Работники социальной сферы и некоммерческих организаций работали часто на пределе своих возможностей в период пандемии коронавируса. Об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций. Читайте подробнее: Путин оценил труд общественных организаций в период пандемии

14:13 08.06.2021 Президенту рассказали о волонтёрах проекта «Молоды душой».

14:14 08.06.2021 У президента попросили поддержать программу.

14:16 08.06.2021 Владимир Путин о волонтёрах серебряного возраста: «Важно чувствовать себя востребованными».

14:17 08.06.2021 Глава государства пообещал поддержать программу для волонтёров в возрасте.

14:18 08.06.2021 «Эта работа должна расширяться и не должна быть обременительной», — президент.

14:19 08.06.2021 России предстоит усовершенствовать свою систему социальной защиты. Об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций. Читайте подробнее: Система социальной защиты должна стать более современной и адресной — Путин

14:20 08.06.2021 Клуб «Активное долголетие» в Подмосковье поддерживает пенсионеров.

14:24 08.06.2021 Участники проекта рассказали президенту, что такие клубы очень востребованы.

14:27 08.06.2021 На связи Ульяновск. Представитель Российского Красного Креста указала на нехватку кадров.

14:29 08.06.2021 Для региональных отделений Красного Креста просят выделить помещения в безвозмездное пользование.

14:31 08.06.2021 Вологодская область. Вновь рассказывают о помощи пожилым людям.

14:33 08.06.2021 Тем, кто не хочет переезжать в дома престарелых, нужна долговременная помощь. Люди могут оставаться дома и жить в привычной обстановке.

14:35 08.06.2021 Владимир Путин: «Работа, связанная со стационарно-замещающими технологиями, чрезвычайно важна».

14:40 08.06.2021 Соцработник из Магадана спросила у президента о специальной госнаграде для работников социальных служб в условиях пандемии.

14:42 08.06.2021 Президент РФ Владимир Путин на встрече с социальными работниками. Цитата из видео. kremlin.ru

14:43 08.06.2021 Вопрос наград Владимир Путин пообещал обсудить в правительством РФ и аппаратом администрации президента.

14:45 08.06.2021 Красный Крест переходит к новому этапу своей деятельности в России в связи с новыми вызовами, которые стоят перед страной. Об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций. Читайте подробнее: Путин поддержал работу Красного Креста в России

14:47 08.06.2021 Владимир Путин заявил, что заболеваемость и смертность от COVID-19 в домах-интернатах в РФ значительно ниже, чем аналогичный показатель за рубежом.

14:48 08.06.2021 Встреча президента РФ Владимира Путина с социальными работниками. Цитата из видео. kremlin.ru

14:49 08.06.2021 Главы субъектов РФ не должны забывать о поддержке Красного Креста. Об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций. Читайте также: Путин напомнил главам регионов об обязанностях перед Красным Крестом

14:49 08.06.2021 О проекте для детей-аутистов рассказали в Нижнем Новгороде.

14:51 08.06.2021 Людям с ментантальными особенностями усилят поддержку, пообещал президент.

14:53 08.06.2021 Президент Владимир Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником, который отмечают в России 8 июня, и обратился к ним по видеосвязи. «При этом, конечно же, сами ценности милосердия, любви к ближнему, поддержки нуждающихся связывают, скрепляют всю многовековую историю нашего народа. Составляют духовную основу традиционных религий России», — отметил Владимир Путин. Подробности в материале: Путин поздравил с праздником работников социальной сферы

14:54 08.06.2021 Ставропольский край. Соцработники учат родственников и соседей помогать тем, кто не может обойтись без поддержки. Организованы специальные программы.

14:58 08.06.2021 Владимира Путина заинтересовала программа соседской поддержки одиноких людей в регионе.

15:00 08.06.2021 Гатчина. Ленинградская область. В отделении физиотерапии рассказали о помощи детям с самого раннего возраста. Родителей учат, как правильно реабилитировать детей.

15:08 08.06.2021 Российское государство должно поощрять работников социальной сферы, в том числе специальными знаками и наградами. Об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций. Подробности в материале: Путин оценил идею особой награды для работников социальных служб

15:18 08.06.2021 Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 8 июня встретился с лучшими работниками системы социальной защиты населения региона. Он вручил дипломы и нагрудные знаки 20 победителям областного этапа конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания Оренбургской области — 2021». «В системе социальной защиты населения области сегодня работают около 8 тысяч специалистов. Людей, которые любят свою профессию и приходят на помощь всем, кто нуждается в поддержке и сочувствии. Ваша работа связана с огромной ответственностью, ведь от предоставления социальных гарантий во многом зависит благополучие людей. Благодаря вашей заботе и чуткости ветераны, люди с ограниченными возможностями, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают реальную поддержку», — сказал глава Оренбуржья. Читайте подробнее: В Оренбуржье наградили лучших соцработников

15:21 08.06.2021 Российские дома-интернаты сработали гораздо эффективнее в отношении защиты людей от коронавируса, чем учреждения во многих других странах, в том числе европейских. Об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций. Подробности в материале: Путин оценил работу интернатов для престарелых и инвалидов на фоне пандемии

15:36 08.06.2021 Центры долгосрочного ухода за пожилыми людьми появятся по всей России к 2022 году, об этом президент Владимир Путин заявил 8 июня на встрече по видеосвязи с представителями социальных организаций. «Именно поэтому у нас было шесть, сейчас — 24 таких центра, и в 2022 году система таких центров должна покрыть всю территорию Российской Федерации», — подчеркнул Путин. Об этом: Система долговременного ухода за пожилыми охватит всю Россию в 2022 году

15:39 08.06.2021 Торжественное мероприятие в Алтайском крае, посвященное 30-летию социальной работы в России и Дню социального работника. Источник: altairegion22.ru

15:49 08.06.2021 Мордовия получит дополнительную финансовую поддержку от федерального центра на общую сумму 5,3 млрд рублей. Об этом заявил врио главы республики Артем Здунов на торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника. Средства будут направлены на обеспечение социально значимых расходов бюджета. Подробности в материале: Мордовия получит дополнительную поддержку на 5,3 млрд рублей

15:59 08.06.2021 Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал людей пожилого возраста вакцинироваться от COVID-19. Об этом: Мишустин призвал пожилых людей сделать прививку от COVID-19

16:02 08.06.2021 Врио главы Мордовии Артем Здунов поздравил работников республиканских учреждений социальной сферы с профессиональным праздником — Днем социального работника. Он отметил, что в системе социальной защиты республики трудятся чуткие и высококвалифицированные специалисты, обладающие такими необходимыми для этой работы качествами, как сострадание, терпение, милосердие и мудрость. Читайте также: Врио главы Мордовии поздравил соцработников с профессиональным праздником

16:19 08.06.2021 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 июня посетил Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения. Глава правительства ознакомился с работой центра, побеседовал с постояльцами. Учреждение создано в 1996 году, оно является многопрофильным и предоставляет социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам Дмитрова и Московской области. Подробности в материале: Мишустин посетил в Подмосковье центр соцобслуживания

16:36 08.06.2021 Награждение социальных работников в Алтайском крае. Источник: altairegion22.ru

16:36 08.06.2021 Поздравление с Днём социального работника направил 8 июня врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. В системе соцзащиты региона трудится около пяти тысяч специалистов, которые ежедневно ответственно выполняют свою работу, подчеркнул он. Читайте подробнее: Пять тысяч белгородских социальных работников принимают поздравления

17:01 08.06.2021 Социальные работники проявляют лучшие человеческие качества, заявил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с профессиональным праздником. «Каждый день вы окружаете заботой и вниманием пожилых людей, ветеранов, детей, оставшихся без попечения родителей, многодетные семьи. Тех, кто очень нуждается в помощи и поддержке. Ухаживая за своими подопечными, вы проявляете лучшие человеческие качества — милосердие, сопереживание, отзывчивость, умение откликаться на чужую боль. Ваше участие, искренние и добрые слова помогают лучше, чем лекарства», — приводит слова главы правительства сайт правительства России. Читайте подробнее: Мишустин поздравил соцработников: «Помогаете лучше, чем лекарства»

17:49 08.06.2021 Социальная служба Москвы постоянно ищет новые форматы, сообщил 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин поздравил с профессиональным праздником социальных работников, поблагодарив за заботу о горожанах. Подробности в материале: Собянин рассказал о новых форматах соцслужбы Москвы

18:25 08.06.2021 Владимир Путин на встрече с социальными работниками государственных учреждений и некоммерческих организаций. Источник: kremlin.ru

20:03 08.06.2021 Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с работниками социальных организаций Московской области. Источник: government.ru

20:38 08.06.2021 О своем опыте в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным рассказала исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее» Ира Ивкина. «У нас хорошо обстоят дела с устройством детей в приемные семьи, но есть и дети, с которыми нужно работать, — отметила Ивкина. — Важно, чтобы они были конкурентоспособными на рынке труда, чтобы они получили навыки и компетенции, которые сейчас важны для молодого поколения». Глава государства положительно оценил то, что проект, получивший президентский грант, не только успешно реализован, но и расширен за счет возможностей освоить более широкий круг профессий. «Ира, Вам и Вашим коллегам хочу еще раз выразить благодарность за организацию этой работы. Важно сориентировать молодых людей — ребят и девочек — в выборе будущей профессии. Это имеет не только социальное измерение, но и экономическое», — сказал Владимир Путин. Об этом: Президент поблагодарил калужанку за помощь профессиональному развитию сирот

21:53 08.06.2021 Участники встречи с представителями социальных организаций. Источник: kremlin.ru

21:55 08.06.2021 Социального работника из ямальского города Лабытнанги Юлию Глушенко наградили в Совете Федерации 8 июня. Читайте также: Ямальскую соцработницу наградили в Совете Федерации Фото пресс-службы правительства ЯНАО.

22:34 08.06.2021 Соцработники информируют граждан старше 60 лет о вакцинации против COVID-19. (сс) Е. Самарин. Mos.ru

22:51 08.06.2021 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил с 30-летием службы социальной защиты и занятости населения. Торжественное мероприятие прошло 8 июня в областной филармонии им. А. Шнитке. «Ваши службы потому так и называются, что служат людям. Оказывают прямую помощь населению в жизненно важных вопросах. И сегодняшний юбилей — не только профессиональный праздник. Это серьезная веха в истории становления и развития важнейшего направления деятельности государства. Мои искренние поздравления ветеранам и всему корпусу сотрудников — а это 16 тысяч человек!» — отметил глава региона. По словам губернатора, работники сферы занятости доказали свою способность оперативно решать самые сложные задачи: «Когда в прошлом году численность безработных превысила 64 тысячи, а уровень безработицы — 5%, ваша структура мобилизовалась и переломила ситуацию. В 20-м году из теневого сектора было выведено более 22-х тысяч, трудоустроена — 31 тысяча человек. В текущем — уже более 19 тысяч. Благодаря принятым мерам нам с вами удалось снизить уровень безработицы до 1,3 процента. Это шестое место в ПФО. Сейчас занятых — уже более миллиона». Глава региона вручил почетные грамоты и благодарственные письма.

06:13 Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил с профессиональным праздником и вручил награды сотрудникам и почетным труженикам социальной сферы. Об этом: В Приморье наградили работников социальной сферы

07:18 В Чувашии трудятся порядка 6 тыс. социальных работников, под постоянным вниманием которых находится более трети жителей республики — ветераны, люди с ограниченными возможностями, подростки, семьи с детьми, граждане, оставшиеся без работы.

07:19 День социального работника в Чувашии. Фото: cap.ru

07:22 Реализуемые в Чувашии проекты социального обслуживания «Экспресс-бабушки» и «Мини-клуб для пожилых» признаны в стране как инновационные. Доказали свою востребованность новые клубные пространства для людей пожилого возраста и инвалидов «Мой социальный центр», которые открылись в Шумерле и Козловке. «В этом году подобные центры появятся в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре и Канаше», — заявил глава Чувашии Олег Николаев.

07:29 Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских отмечает, что в регионе выстроена «эффективная система соцработы с жителями»: «Всесторонняя помощь оказывается многодетным и молодым семьям, пожилым, инвалидам. Только в прошлом году поддержку получили более 400 тысяч ульяновцев».

08:52 Лучших социальных работников Забайкалья отметили наградами за работу. 75.ru

10:09 В Ростовской области поздравления с Днём социального работника приняли около 22 тысяч человек. Ряду специалистов донской губернатор Василий Голубев вручил награды и поощрения. Церемония состоялась на территории музейного комплекса «Самбекские высоты».

11:07 Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, состоялось в Марийском государственном академическом театре оперы и балета имени Эрика Сапаева. С профессиональным праздником всех присутствующих поздравил глава республики Александр Евстифеев. Он отметил, что в учреждениях социальной сферы региона работают около 3 тыс. человек, всего на территории республики функционируют 55 госучреждений, а также около 100 некоммерческих организаций, которые занимаются социальной поддержкой жителей. Читайте также: В учреждениях соцсферы Марий Эл работают около 3 тыс. человек

11:07 Социальный патруль в Москве. mos.ru

13:33 С 1 августа 2021 года зарплаты бюджетников и чиновников среднего звена в Саратовской области увеличат на 10%. Такое решение приняли депутаты регионального парламента. Речь идет о людях, работающих в социальной сфере и получающих зарплату из бюджета. Это педагогические работники, врачи, средний и младший медперсонал, социальные работники и работники учреждений культуры. Зарплату хотят также повысить главам поселений, сообщает издание 4vsar.ru

14:00 Социальные работники из Магадана. Цитата из видео. kremlin.ru

14:29 Глава Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды лучшим работникам социальной сферы региона. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что 8 июня в День социального работника в Самаре состоялся межрегиональный форум «Социальная служба: защита, поддержка, развитие», в работе которого принял участие губернатор региона. Азаров поблагодарил работников социальной сферы и вручил лучшим работникам государственные награды. Читайте подробнее: Глава Самарской области вручил награды лучшим работникам социальной сферы

14:40 Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил социальных работников республики с профессиональным праздником и вручил лучшим работникам этой сферы государственные награды. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что 8 июня в Уфе состоялось торжественное мероприятие, которое было посвящено Дню социального работника. На нем выступил глава Башкирии. Читайте также: Глава Башкирии вручил лучшим соцработникам республики госнаграды