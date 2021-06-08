Москва, , 12:02 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о единой системе трансляции телеканалов в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня. Инициатива, которую называют «о витрине», была доработана ко второму чтению.

«Законопроект предусматривает бесплатный доступ к трансляциям телеканалов на всей территории России», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Роскомнадзор обязан определить уполномоченную организацию, которая станет «единым окном» для распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса. Для того, чтобы стать ею, компания должна соответствовать ряду критериев — доля иностранного участия в ней не может превышать 20%, также у нее должны быть заключены договоры с большинством (не менее двух третей) каналов.

При этом в предлагаемой версии законопроекта есть оговорка, что количество уполномоченных организаций определяется Роскомнадзором.

Срок полномочий уполномоченной организации — пять лет.

Видеосервисы обязаны будут обеспечить распространение каналов бесплатно и без заключения договоров с вещателями. Также онлайн-площадки не смогут вносить изменения в контент телеканалов, предоставлять его третьим лицам и взимать плату с пользователей за просмотр такого контента, следует из законопроекта. Уполномоченная организация обязана за этим следить.

Уточняется, что согласно поправкам, распространять 20 каналов в интернете обязаны будут только аудиовизуальные сервисы (АВС). Их перечень определен Роскомнадзором в конце 2020 года. Так, в специальный реестр были внесены более двадцати АВС, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки. В их числе — ivi, Megogo, More. tv, Okko, Premier, Start, Amediateka, «Кинопоиск», «Смотрим», «Триколор кино и ТВ онлайн» и так далее.

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