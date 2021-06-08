Варшава, , 12:01 — REGNUM Один из лидеров сборной Польши по футболу — нападающий Аркадиуш Милик — не сыграет в матчах чемпионата Европы по футболу. Об этом, как сообщает Onet. pl, заявил 7 июня главный тренер сборной Польши по футболу Паулу Соуза во время пресс-конференции.

«Медицинский персонал сборной Польши с первого дня приезда Милика на тренировочную базу, где команда готовится к матчам чемпионата Европы, знал, что у него есть травма. Две недели футболист проходил множество процедур, чтобы быть готовым выйти на поле. Но тренировки каждый раз показывали, что травма всё еще дает о себе знать. Игрок жаловался на боль, поэтому врачи приняли окончательное решение — Милик не выйдет на поле», — сообщил Соуза.

7 июня Аркадиуш Милик уже покинул тренировочный лагерь сборной Польши и вернулся в расположение клуба, за который он выступает (французский «Марсель»). Он продолжит лечение травмы во Франции. Эксперты признают его одним из лидеров и наиболее известных игроков сборной Польши в Европе.

«Евро-2020» пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Польши встретится с командами Словакии, Испании и Швеции.