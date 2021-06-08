Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM Уже 24 664 человека пострадали от присасывания клещей в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Нынешние показатели превышают на 40% среднемноголетний уровень и на 2% — уровень 2020 года. Более трети всех пострадавших покусали в Екатеринбурге (8537 человек), почти каждый пятый покусанный в регионе — ребёнок до 17 лет (4748 человек).

Клещевой вирусный энцефалит предварительно диагностировали 78 жителям, клещевой иксодовый боррелиоз — 2157 пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге обработали от клещей парк «Зелёная роща».

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