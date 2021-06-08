Томск, , 12:00 — REGNUM В Томской области зерновыми и зернобобовыми яровыми культурами засеяно 148,7 тыс. гектаров или 100,2% от плана. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, две трети площади (93,8 тыс. гектаров) заняла пшеница.

План по севу перевыполнили аграрии Асиновского, Зырянского, Колпашевского и Молчановского районов. В настоящее время в районах продолжается сев однолетних и многолетних трав, кукурузы на силос.

«В регионе на 100% выполнен план по севу овощей (моркови и свеклы) и посадке капусты. Картофеля просажено на 97,7%», — отметили в правительстве области.

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