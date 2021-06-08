Москва, , 11:59 — REGNUM На Украине по-прежнему продолжают надеяться на включение в состав НАТО, как будто это решит все политические проблемы Киева. Об этом 8 июня заявил депутат Верховной рады Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на телеканале «Россия 24».

«В 2008 году нам чётко сказали, что вступление Украины в НАТО противоречит национальным интересам, например, Германии, и это было чётко сказано не кем-то, а госпожой Ангелой Меркель. Мы помним, тогда на Бухарестском саммите в 2008 году категорически против выступили именно Германия и Франция», — заявил Шуфрич.

«Сегодня как минимум пять стран, кроме Германии и Франции — это ещё Италия, Венгрия категорически против вступления Украины в НАТО. Есть также вопрос и по Турции», — подчеркнул он.По его словам, полагать, что НАТО — это решение всех проблем, безответственно.

«Я хочу напомнить, что когда НАТО хочет, (блок) не призывает к стандартам, не призывает к каким-то условиям, а просто берёт и принимает страны. Четвёртое так называемое расширение в 1999 году — сразу через восемь лет после развала Варшавского договора. Венгрия, Польша и Чехия, если я не ошибаюсь, сразу стали членами НАТО фактически без всяких условий», — указал он.

6 июня в интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «немедленно» решить вопрос о вступлении страны в НАТО. По его словам, это связано с тем, что в настоящее время Украина находится «в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь».