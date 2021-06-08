Иркутск, , 11:58 — REGNUM Уровень жизни населения продолжает снижаться в Приангарье. Согласно данным статистики, в 2020 году (в сравнении с показателями 2019 года) реально располагаемые денежные доходы населения региона составили 97,1%.

В то же время сводный индекс потребительских цен увеличился на 4%, а объем обязательных платежей и взносов — на 10%. В то время, как номинальные денежные доходы людей выросли лишь на 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года жителям Иркутска дороже всех остальных жителей Сибири обходилась покупка масла и сметаны. За килограмм сливочного масла иркутяне платят в среднем 684,66 рубля, а за сметану — 300,61 рубля.

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