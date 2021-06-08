Прага, , 11:59 — REGNUM Чешская компания Skoda выводит на европейский рынок спортивную версию электрического кроссовера Enyaq iV. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Внешний вид модели отличается рядом чёрных элементов дизайна и большими колесами, а заниженное спортивное шасси делает вождение особенно динамичным. Интерьер авто выполнен в спортивном стиле. Машина имеет декоративную отделку под карбон. Также автопроизводители укомплектовали модель многофункциональным рулевым колесом с тремя спицами и сиденьям со встроенными подголовниками.

Модельный ряд Skoda Enyaq теперь включает в себя версии Sportline с тремя уровнями производительности. Enyaq Sportline iV 60 имеет мощность 132 кВт, а Enyaq Sportline iV 80 — 150 кВт. Модели имеют задний привод. Полноприводная версия Enyaq Sportline iV 80x оснащена двумя электромоторами общей производительностью 195 кВт.

Ранее руководитель PR-направления Skoda Auto Russia Тимур Алиев сообщил, что в ближайшее время в России должна появиться четвертая модификация компактного кроссовера Skoda Karoq. Новая модель получит 1,6-литровый «движок» MPI мощностью 110 «лошадей».

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