Лос-Анджелес, США, , 11:57 — REGNUM В сеть выложили трейлер будущего криминального триллера про ограбление «Без резких движений». Ролик был опубликован на YouTube-канале HBO Max.

Главные роли в будущей картине режиссёра Стивена Содерберга исполнят Брендан Фрейзер, Джулия Фокс, Ноа Джуп, Дон Чидл, Билл Дьюк, Фрэнки Шоу и Мэтт Дэймон. Действие фильма будет происходить в 1955 году в США.

Сюжет расскажет о том, как нескольким преступникам предлагают украсть некий документ. После того, как их план проваливается, злоумышленники пытаются найти нанимателя и выяснить, что в действительности происходит.

Премьера картины состоится 1 июля 2021 года на сайте потокового сервиса HBO Max. Съёмки «Без резких движений» проходили в Детройте (штат Мичиган, США).