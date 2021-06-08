Самара, , 11:58 — REGNUM Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине задержали в Самарской области. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

Сообщается, что инцидент произошел в Волжском районе в парке поселка Стройкерамика. Сотрудники Росгвардии патрулировали улицы поселка. В какой-то момент они увидели мужчин, при этом один из них лежал на земле.

Стражи порядка установили, что пострадавший истекает кровью, поскольку ранен в шею. Росгвардейцы оказали мужчине первую медицинскую помощь, вызвали медиков и полицейских.

«В процессе общения с остальными участниками событий росгвардейцы выяснили, что … ранение пострадавшему нанес один из них. Сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемого злоумышленника», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что задержанный местный житель 1960 года рождения был передан сотрудникам полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой.