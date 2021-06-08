Москва, , 11:55 — REGNUM Вызовов, угрожающих мировому порядку, становится больше. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам форума «Примаковские чтения», которое зачитал 8 июня его помощник Юрий Ушаков.

По словам Путина, число угроз мировому порядку очевидным образом растёт. Многие из них действительно способны подорвать международную стабильность, безопасность жизни и благополучие людей во всех частях мира.

«Деградация механизмов контроля над вооружениями, деятельность террористических группировок, активизация киберпреступности, эскалация региональных конфликтов», пандемия коронавируса — такие угрозы перечислил Путин. Он также назвал логичным, что заявленная тема конференции — «Современные вызовы мировому порядку».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также призвал мировое сообщество уже сейчас задуматься об уроке, который нужно извлечь из пандемии коронавируса.

Читайте также: Путин призвал мир задуматься над уроками пандемии COVID-19