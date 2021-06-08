Москва, , 11:54 — REGNUM Самое смешное, если Зеленский на своем слабеньком английском на самом деле спросил Байдена: «господин президент, Вы поддерживаете вступление Украины в НАТО?» А Байден в своей немногословной манере сказал: «да», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«И это дало основание Киеву заявить о готовности Вашингтона поддержать план действий по членству в НАТО.

Но, потом администрация президента США начала давить на Киев и требовать убрать этот кусок разговора из релиза. Ну, ошибся Байден, не впервой.

Байден также сказал «да» на вопрос о том, убийца ли президент РФ Владимир Путин, а потом сам вызвался с ним на разговор.

А Зеленскому — это хороший урок: неважно что сказал Байден, позвони в посольство США, согласуй текст релиза и только затем открывай рот.

Украина — неравный партнер, а вассал, так что ей придется молча проглотить эту обиду и взять вину на себя», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти неверно истолковали слова президента США Джо Байдена о возможном вступлении Украины в военный блок НАТО.