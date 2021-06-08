Кострома, 8 июня, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Костроме с сентября 2021 года заработает первый центр цифрового образования для школьников, созданный на базе гимназии No 33. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Официальная группа «IT-куб — Переславль» ВКонтакте Занятие

Центр сможет принять до 400 детей, проходящих обучение с 5 по 11 классы школы. Занятия для родителей ребят бесплатны. Попасть в «IT-куб» могут школьники из любого образовательного учреждения Костромы.

В центре будут преподавать специалисты Костромского государственного университета. Они обучат детей основам профессий, связанных с интернет-технологиями. Обучение будет проходить по семи направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, программирование роботов, кибергигиенаи работа с большими данными, системное администрирование, основы алгоритмики и логики. Программа построена таким образом, что пройдя годовое обучение по одному из направлений ребёнокможет продолжить получать знания по этой теме или выбрать другой курс.