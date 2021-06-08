Москва, , 11:51 — REGNUM Жителей России ждут длинные выходные с 12 по 14 июня 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роструда.

«При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно», — сказали в пресс-службе.

Следующие длинные выходные ждут жителей России в ноябре 2021 года.