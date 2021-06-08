Чита, , 11:50 — REGNUM Власти Забайкальского края в рамках реализации федеральноого проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» планируют подключить к сети 561 социально значимый объект. Как сообщает 8 июня пресс-служба правительства региона, в течение ближайшего месяца произойдёт подключение 50 учреждений в удаленных населенных пунктах.

Согласно графику на 2021 год, планируется подключить 200 учреждений в июле, 236 — в августе, 75 — в сентябре. Среди них 201 фельдшерско-акушерский пункт и фельдшерский пункт, 179 объектов культуры, 97 образовательных организаций, 64 объекта органов государственной власти и органов местного самоуправления, 16 пожарных частей и постов, четыре пункта полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Забайкалью необходимо завершить подключение небольших населённых пунктов региона к интернету и обеспечить их связью.

Ранее отмечалось, что в этом году уже подключили 371 объект в 246 населенных пунктах Забайкальского края в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

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