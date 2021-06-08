Ольховский район, 8 июня 2021, 11:54 — REGNUM Режим ЧС, введённый из-за пересохшей скважины водозабора, снят в селе Киреево Ольховского района Волгоградской области. Местные жители почти месяц пользовались подвозной водой.
Водозаборная скважина в селе глубиной 140 метров пересохла 11 мая 2021 года. Без воды остались более 90 домовладений, в которых проживает свыше 150 человек. По данным районной администрации, скважина лишилась статического уровня воды и пришла в непригодное для дальнейшей эксплуатации состояние. Объекту потребовался капитальный ремонт, в селе ввели режим ЧС.
Водоснабжение восстановлено в полном объёме, сообщает «Волгоград онлайн».