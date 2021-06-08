Ольховский район, , 11:54 — REGNUM Режим ЧС, введённый из-за пересохшей скважины водозабора, снят в селе Киреево Ольховского района Волгоградской области. Местные жители почти месяц пользовались подвозной водой.

Водозаборная скважина в селе глубиной 140 метров пересохла 11 мая 2021 года. Без воды остались более 90 домовладений, в которых проживает свыше 150 человек. По данным районной администрации, скважина лишилась статического уровня воды и пришла в непригодное для дальнейшей эксплуатации состояние. Объекту потребовался капитальный ремонт, в селе ввели режим ЧС.

«Сейчас со скважиной всё нормально, производительность ее хорошая. Конструктив остался тот же самый, но если объяснять по-простому, не вдаваясь в технические вопросы, то можно сказать, что сделали дубликат скважины по договору капитального ремонта», — пояснил директор МБУ «Жилищно-эксплуатационная контора Ольховского муниципального района» Владимир Степанченко.

Водоснабжение восстановлено в полном объёме, сообщает «Волгоград онлайн».