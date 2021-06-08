Москва, , 11:50 — REGNUM Глобальная инфляция работает на восстановление российской экономики. Об этом 8 июня заявил директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов на пресс-конференции «Постковидная экономика России. Время двигаться вперед».

«Кризис уже остался в истории. Дело в том, что он никак не связан с пандемией. Пандемия отдельно, а экономические проблемы отдельно. И в этом смысле жесткие антипандемические мероприятия весной 2020 года были своего рода формой, когда кризис перепроизводства загонялся в определённые временные рамки. Хотя надо признать, что мартовское падение на рынке нефти, наверное, было более значимым, чем распространение коронавируса. Рынки упали, экономика вставала, и проблема состояла в том, чтобы все это запереть в определенные границы. Это было сделано и во многом по китайскому образцу. И дало положительный эффект», — сказал Колташов.

По его словам, в период 2013—2016 годов российская экономическая модель коллапсировала, и с этого момента начались определенные реформы, которые позволили российской экономике относительно легко перенести 2020 год и иметь сейчас картину восстановления.

«Может быть, в этом году мы вообще выйдем за 4% роста ВВП, — сказал Колташов. — На восстановление российской экономики работает глобальная инфляция. То есть инфляция долларовых активов. Она будет нас подстегивать и подгонять. И если рубль при этом будет укрепляться, то мы получим достаточные высокие темпы экономического роста. Естественно, с учетом активности государства в инфраструктурной политике стимулирования спроса на недвижимость. В этом плане нас ожидают хорошие перспективы. И даже не на год или два, а я думаю, что лет 20. Мы входим в период повышательной волны по Кондратьеву. Нас ожидают два десятилетия хорошей конъюнктуры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 июня прошла пресс-конференция «Постковидная экономика России. Время двигаться вперед».