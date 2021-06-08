Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Ряд нововведений в целях борьбы с негативным влиянием на окружающую среду планирует Росприроднадзор. Об этом на полях Петербургского международного экологического форума (ПМЭФ) заявила глава ведомства Светлана Радионова. Так, ведомство намерено дисквалифицировать глав предприятий за ущерб экологии при авариях.

Радионова также отметила, что на местах инспекторы сталкиваются с самым разным отношением, вплоть до угроз насилия, причём таких вопиющих случаев масса.

«Давление на инспекторский состав, конечно, есть: людей пугают, людям угрожают, часто могут применить насилие или обидеть, толкнуть, оскорбить, — рассказала в интервью ТАСС глава Росприроднадзора. — У нас был случай, когда инспекторский состав ставили на колени и заставляли ждать приезда полиции или кого-то ещё».

Радионова также выразила надежду, что в России будет ужесточаться ответственность за причинение ущерба окружающей среде, а методика по ущербам будет трансформироваться и станет «прозрачной и однозначна для всех».

«Чтобы не было такого, как было в Норильске, когда толкование методики привело к разности позиций. Мы бы хотели, чтобы все понимали, что за чем следует. Это будет нормально. Для нас прозрачные правила игры гораздо лучше, чем их отсутствие», — подчеркнула она.

«Я не вижу проблем в увеличении штрафов, — добавила Радионова. — Они будут, и мы будем на этом настаивать».

Кроме того, Росприроднадзор поддержал идею введения экологического аудита перед совершением сделок по разделению активов компаний на чистые и грязные.

«Мы считаем, что экологический аудит подобных предприятий должен быть обязательно перед сделкой», — уверена Радионова.

Она также отметила, что разделение активов на чистые и грязные должно быть понятным.