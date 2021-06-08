Вильнюс, , 11:52 — REGNUM Грузию с официальным визитом с 10 по 12 июня посетит президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщает пресс-служба администрации литовского президента.

«Цель визита — выражение солидарности стремлению Грузии к евроатлантической интеграции, осуществлению реформ и укреплению демократии», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время визита Науседы запланирована его встреча с грузинским президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Кахой Кучавой. Кроме того, в программу визита входит встреча президента Литвы с представителями литовской диаспоры и неправительственных организаций, а также с патриархом Грузинской православной церкви Илиёй Вторым.

Сообщается, что Науседа посетит Грузию впервые после избрания на пост президента. С ним также будет его жена Диана Науседа. Она примет участие в открытии в Тбилиси памятника литовскому драматургу, инженеру Антанасу Вилкутаит-Кетуракису, курировавшему строительство железнодорожного участка в Боржоми.

Стоит отметить, что в Литве в январе 2021 года ввели официальное наименование для Грузии — «Сакартвело», которое является самоназванием страны. Ранее, в мае 2018 года, в Грузии стали официально называть Литву «Лиетува».

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