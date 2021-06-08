Москва, , 11:47 — REGNUM Законопроект о новых видах кредитов для регионов Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня. Инициатива была доработана.

Регионы смогут получить инфраструктурные кредиты — на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, при этом уточняется, что срок их погашения — не ранее 2036 года включительно, а плата за пользование указанными бюджетными кредитами составит по ставке не более 3% годовых.

Поправки содержат и нормы, касающиеся реструктуризации кредитов регионов и муниципалитетов.

Кроме того, изменения устанавливают более ранний срок внесения проекта федерального бюджета в Госдуму — до 15 сентября.

«Это ускорит доведение средств до регионов. Субъекты РФ смогут заранее планировать свои бюджетные расходы, заключать все необходимые контракты еще до 1 января и уже с начала года начинать финансирование», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Законопроект направлен на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию.

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