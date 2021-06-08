Москва, , 11:46 — REGNUM Франция и Германия уже в 2008 году дали понять, что не желают видеть Украину в составе НАТО. Об этом 8 июня заявил депутат Верховной рады Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на телеканале «Россия 24».

«Нельзя как мантру повторять это слово «НАТО». Уже абсолютно понятно, что в ближайшие 20 лет Украину в НАТО никто не ждёт. Впрочем, как и не ждали предыдущие 20 лет», — заявил Шуфрич.

«В 2002 году ещё план был подписан, в 2008 году нам чётко сказали, что вступление Украины в НАТО противоречит национальным интересам, например, Германии, и это было чётко сказано не кем-то, а госпожой Ангелой Меркель. Мы помним, тогда на Бухарестском саммите в 2008 году категорически против выступили именно Германия и Франция», — указал он.

6 июня в интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «немедленно» решить вопрос о вступлении страны в НАТО. По его словам, это связано с тем, что в настоящее время Украина находится «в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь».