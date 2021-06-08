Женева, Швейцария, , 11:50 — REGNUM КНДР столкнулась с серьезным гуманитарным кризисом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей швейцарской неправительственной организации The Assessment Capacities Project (ACAPS).

Согласно опубликованным данным, ухудшение гуманитарной ситуации в КНДР вызвано не только стихийными бедствиями, но и политическими и экономическими факторами, такими как международные санкции и пандемия коронавируса. В связи с этим организация внесла Северную Корею в список стран с «высоким» уровнем гуманитарного кризиса.

По оценкам экспертов ACAPS, порядка 14,29 млн северокорейцев нуждаются в гуманитарной помощи. Порядка 8,7 млн человек не имеют доступа к услугам здравоохранения, а 8,4 млн человек — доступа к чистой питьевой воде.

В список организации также вошли Сирия, Йемен, Афганистан, Эфиопия, Ливия, Палестина, Буркина-Фасо.