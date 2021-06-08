Чита, , 11:45 — REGNUM Снижение розничных цен на макаронные изделия, детское питание и баранину отмечено в торговых сетях Забайкалья. Об этом 8 июня сообщает региональное минэкономразвития.

Так, макароны стали доступнее на 1,5%, консервы фруктово-ягодные для детского питания на 1,1%, баранина на 1,0%. А вот цены на картофель и лук выросли (3,4% и 1,3%).

«Повышение стоимости плодовоовощной продукции мы связываем с сезонным фактором, цена стабилизируется при поступлении в реализацию овощей нового урожая», — пояснил начальник отдела потребительского рынка минэкономразвития Забайкалья Денис Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 24 по 31 мая 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на картофель составил 3,4%, говядину (кроме бескостного мяса) — 2%, лук репчатый — 1,3%.

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