Вильнюс, , 11:45 — REGNUM В середине июня на территории Литвы стартует вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Об этом 8 июня рассказал литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис в эфире радиостанции Žiniu Radijas.

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«С учетом масштабов поступления вакцины и расчетами потребности на вторую дозу, вакцинацию этой возрастной группы сможем начать в середине июня», — сказал он, говоря о дате начала прививочной кампании подростков в стране.

При этом массовая вакцинация от нового заболевания для граждан в возрасте от 16 лет началась в Литве с 31 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), согласно последним данным, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 43216 человек или почти 10% населения.