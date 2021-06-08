Нур-Султан, , 11:44 — REGNUM План поэтапного возрождения инфраструктуры детского отдыха предложили разработать депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана, сообщили в пресс-службе парламента.

Депутаты предложили разработать план, продумав меры государственной поддержки, патриотическое воспитание и развитие туризма. Плачевное состояние детских лагерей в Казахстане прокомментировала депутат Екатерина Смышляева.

По её словам, в детских лагерях отдыхают всего 200 тыс. детей, или 7% от общего числа учащихся. Депутат отметила, что многие лагеря переводят на консервацию. Это связано с большими затратами на ремонт и содержание загородных объектов.

Смышляева призвала провести ревизию детских лагерей. По её словам, Казахстан может лишиться целого структурного элемента системы дополнительного образования детей.

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