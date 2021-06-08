Сеул, , 11:42 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai и американская компания BorgWarnet заключили соглашение на поставку электроприводов iDM 146 для компактных электромобилей. Об этом сообщается на сайте издания InsideEVs.

Полностью электрическая корейская модель сегмента А (компактный городской автомобиль) появится на рынке в 2023 году.

Узел iDM 146 состоит из одноступенчатого редуктора и блока управляющей электроники. Максимальная производительность мотора равна 184 л. с. Электрокар с таким агрегатом будет оснащаться инвертором, который преобразует напряжение в 400 вольт.

Использование американского электроредуктора для компактных автомобилей позволит Hyundai сэкономить миллиарды на разработке своего электродвижка.

Стоит отметить, что пока южнокорейский автопроизводитель не анонсировал выпуск каких-либо новых компактных электромобилей.

Напомним, по данным Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA), с января по апрель нынешнего года южнокорейская автокомпания Hyundai Motor экспортировала 65 909 электромобилей.

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