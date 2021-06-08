Ярославль, 8 июня, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Ярославле новая дорожная разметка нанесена на общей площади почти 80 тысяч квадратных метров дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Нанесение разметки в Ярославле

Муниципальный контракт на проведение работ по нанесению дорожной разметки был заключен в начале мая. Подрядчик за его выполнение получит 26,8 миллиона рублей. На данный момент уже оплачено 8,055 миллиона рублей. На общегородском совещании в мэрии отчитались, какие объемы выполнены.

«В рамках выделенных средств запланированы следующие виды работ: нанесение разметки на бортовой камень в местах концентраций ДТП на перекрестках с большой интенсивностью движения. Объём нанесения составляет 20 тысяч квадратных метров, на сегодняшний день выполнено 15 тысяч 100 метров. Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки со световозвращающими элементами на пешеходных переходах. Запланированный объём 44 тысячи квадратных метров, выполнение составляет 38 тысяч. Нанесение краски на асфальтобетонное покрытие — планируемый объём 6 тысяч 600 квадратных метров, выполнено 3 тысячи 900. Нанесение дорожной разметки пластиком у пешеходных переходов в объёме 4 тысяч 300 квадратных метров, выполнено 3 200. И нанесение дорожной разметки механизированным способом 25 тысяч запланировано, выполнено 19 тысяч», — рассказал директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Глеб Масленцев.

В качестве основных мест нанесения разметки прозвучали Московский проспект, Октябрьская, Привокзальная и Богоявленская площади, проспекты Авиаторов и Ленина, улицы Угличская, Шевелюха, Гудованцева, Чкалова, Чехова, Свободы. Вручную разметку делают на нижнем и верхнем ярусах Волжской набережной, Которосльной набережной, улицах Клубная, Терешковой, Труфанова, Урицкого, Большая Фёдоровская.

Работы по нанесению дорожной разметки должны быть завершены к 28 августа 2021 года. Перед зимой в мэрии планируют вторичное нанесение на главных магистралях города, в частности на Московском проспекте.