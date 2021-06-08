Москва, , 11:46 — REGNUM Программа предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ещё готовится. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил 8 июня.

«Пока готовится программа, я не могу о деталях говорить», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о документах, запланированных к подписанию на встрече.

Ушаков не стал отвечать, поднимется ли на саммите вопрос о возвращении в Россию и США послов Джона Салливана и Анатолия Антонова, которые ранее вернулись в родные страны. Говорить об этом пока рано, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Их личная встреча в качестве президентов произойдёт впервые. Ушаков ранее заявил, что взаимодействие России и США находится сейчас на самой низкой точке со времён холодной войны.

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