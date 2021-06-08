Москва, , 11:37 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

В соглашение вводятся новые формы сотрудничества, предусматривающие проведение комплексных согласованных и совместных межведомственных, профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, специальных операций в целях выявления, пресечения каналов транспортировки наркотиков через государственные границы государств — участников СНГ, пресечения использования банковских, коммерческих и других структур для легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и прекурсоров, ликвидации подпольных (нелегальных) лабораторий по производству наркотиков, уничтожения незаконных посевов наркосодержащих культур, пресечения использования возможностей интернета для распространения наркотиков.

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