Москва, , 11:40 — REGNUM Россия и США не могут и дальше сохранять паузу в диалоге по вопросам стратегической стабильности. Об этом 8 июня заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«На первом плане здесь я бы выделил, разумеется, тематику стратегической стабильности. Мы не можем дальше держать паузу в этой сфере», — сказал он.

Также Рябков подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны «двигаться структурированным, систематическим, регулярным образом в направлении лучшего понимания, что возможно, что невозможно».

Кроме этого, замглавы российского МИД отметил, что подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве идет основательным образом и в настоящее время ряд вопросов находится в продвинутой стадии проработки.

«Мы готовимся к саммиту предельно основательно. Целый ряд вопросов находится в продвинутой стадии проработки. Не все они закрыты», — указал Рябков.

«О результатах говорить, разумеется, не буду. Это преждевременно», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что поставки по газопроводу «Северный поток — 2» Россия начнёт вне зависимости от действий США, заявления из Вашингтона о возможных санкциях особого значения не имеют.