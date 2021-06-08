Симферополь, , 11:36 — REGNUM Никакой опасности того, что муниципалитеты Крыма останутся предстоящей зимой без тепла из-за отключения мощностей «КрымТэц», нет. Об этом заявила 8 июня вице-премьер правительства Республики Крым Светлана Маслова, комментируя информацию о предстоящем отключении мощностей «КрымТэц».

»Руководство АО «КрымТЭЦ» приняло решение о том, что они в связи с износом оборудования и с необходимостью реорганизации станции будут выводить из эксплуатации свои мощности. Но федеральное законодательство абсолютно чётко прописало данную процедуру, чтобы снабжающая организация уведомила о выводе своих мощностей в установленные сроки», — приводит слова Масловой администрация Симферополя.

Вице-премьер добавила, что в настоящее время прорабатываются варианты обеспечения в муниципалитетах устойчивого теплоснабжения в осенне-зимний период.

«МинЖКХ координирует данную работу, и она будет завершена к августу. Все решения будут приняты, никакого беспокойства о том, что какие-то муниципалитеты останутся без тепла, быть не может», — подчеркнула Маслова.

Ранее в социальных сетях появилась информация о прекращении работы Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ с 1 января 2022 года, что может, якобы, привести к отключения от теплоснабжения некоторых районов Симферополя и Керчи.