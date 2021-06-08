Токио, , 11:36 — REGNUM Nintendo выпустила обновление операционной системы консоли Switch под номером 12.0.3. Об этом 8 июня сообщает портал Wccftech.

Разработчики написали в примечаниях к патчу, что он лишь повышает общую стабильность системы, однако поклонники платформы обратили внимание, что обновление также решило проблему ошибки с кодом 2123−1502. Некоторые владельцы Switch недавно начали сталкиваться с тем, что эта ошибка «выскакивала» при попытке зайти в магазин Nintendo eShop.

Напомним, прошлое обновление ОС Switch 12.0.2 Nintendo выпустила в мае 2021 года. Стоит отметить, что в описаниях к ряду последних обновлений компания не размещает подробную информацию о том, какие изменения они вносят в ОС портативной консоли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии Nintendo Switch почти обошла по продажам PlayStation 2