Берёзовский, Свердловская область, , 11:37 — REGNUM В Берёзовском (Свердловская область) местную жительницу признали виновной в убийстве мужа-инвалида, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина обвинялась по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ей дали девять лет и пять месяцев колонии общего режима.

Гражданка употребляла вместе с мужем и другом семьи алкоголь на протяжении четырёх дней. «Непосредственно перед происшествием между супругами возник словесный конфликт, в ходе которого потерпевший оскорбил свою жену, а также ее мать», — уточнили в прокуратуре.

Не вынеся оскорблений, женщина ударила мужа ножом. Раненый успел позвонить другу с просьбой вызвать полицию, но позже скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительницу Полевского (Свердловская область) арестовали по обвинению в убийстве мужчины.

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