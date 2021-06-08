Москва, , 11:31 — REGNUM Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила внесенный в Верховную раду Украины проект закона о «коренных народах Украины», который в качестве коренных народов выделяет исключительно крымских татар, караимов и крымчаков, проживающих в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

«То что касается защиты прав и свобод, — нам надо выступать более целенаправленно. Мониторинг надо проводить со стороны ПАСЕ, ОБСЕ не только действиям украинских властей, подвергая их анализу, но и других стран», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что Россия не допустит попрания прав и свобод граждан, какая бы страна ни была.

Россия отделает народ Украины от власти, которая допускает геноцид своего народа, подчеркнул он.

«Мы рассматриваем граждан Украины как братский народ и считаем, что права всех должны защищаться независимо от национальности», — заявил спикер Госдумы.

Последствия разделения населения на коренное и некоренное могут быть очень серьезными, предостерег первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») в ходе обсуждения.

Госдума обращается международным парламентские организации в том числе в ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ, а также парламентам государств — членов ЕС с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на «коренное» и «некоренное», которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства.

«Законопроект «О коренных народах Украины» является идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны на Востоке Украины под лозунгом изгнания «оккупантов», то есть русского и русскоязычного населения Донбасса», — говорится в заявлении.

Одновременно нижняя палата парламента рассматривает внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины.

«Власти Украины идут по пути Латвии и Эстонии, закрепивших в законах и на практике позорный титул «неграждане» для своего русского населения. Совершенно очевидно, что изобретенное президентом Украины определение «коренного народа» направлено совсем не на предоставление каких-либо прав и привилегий практически отсутствующим за пределами Крыма караимам, крымчакам и крымским татарам, а на внушение русским, белорусам, молдаванам, венграм, русинам и представителям других национальностей, являющимся гражданами Украины, сознания своей второсортности, «пришлого элемента» на земле Украины», — говорится в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае 2021 года внес в Верховную раду Украины законопроект «О коренных народах Украины».

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