Пекин, 8 июня 2021, 11:29 — REGNUM Власти Китая рассматривают возможность принятия законопроекта о контрмерах в ответ на санкции США и других западных стран, сообщил 8 июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
По его словам, отдельные западные страны на основе фабрикаций, преследуя собственные политические интересы, усиливают давление на Китай.
Он добавил, что власти КНР «внимательно изучают законопроект о контрмерах в связи с иностранными санкциями».
Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 2 августа в США будет действовать указ, запрещающий гражданам приобретать акции 59 китайских компаний. Принятие данного решения президент США Джо Байден объяснил тем, что американцы не должны финансировать военно-промышленный комплекс Китая.
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