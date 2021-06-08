Пекин, 8 июня 2021, 11:29 — REGNUM Власти Китая рассматривают возможность принятия законопроекта о контрмерах в ответ на санкции США и других западных стран, сообщил 8 июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, отдельные западные страны на основе фабрикаций, преследуя собственные политические интересы, усиливают давление на Китай.

«Мы намерены защищать свой национальный суверенитет и ключевые интересы», — сказал Лицзянь на пресс-конференции.

Он добавил, что власти КНР «внимательно изучают законопроект о контрмерах в связи с иностранными санкциями».

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 2 августа в США будет действовать указ, запрещающий гражданам приобретать акции 59 китайских компаний. Принятие данного решения президент США Джо Байден объяснил тем, что американцы не должны финансировать военно-промышленный комплекс Китая.

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