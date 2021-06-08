Ижевск, , 11:29 — REGNUM Грузовик сбил женщину на велосипеде на 35 км дороги Глазов-Яр-Пудем. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

Столкновение произошло днем 7 июня. Установлено, что 74-летняя женщина на велосипеде выезжала на автотрассу со второстепенной дороги, когда на нее совершил наезд грузовик Scania. Женщина получила различные травмы и была госпитализирована. Позднее она скончалась в больнице. По данному факту проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что в Новосибирске водитель на запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе насмерть сбил 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.

Читайте также: «Водители вообще не задумываются» — ребёнок погиб на пешеходном переходе